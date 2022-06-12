تربية الجيزة تطلق فعاليات المؤتمرات الطلابية المدرسية والسياسية

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية التربية والتعليم في لواء الجيزة اليوم الأحد فعالية المؤتمرات الطلابية المدرسية والسياسية،بمشاركة 100 طالب وطالبة بهدف رفع الوعي السياسي لدى الطلبة.



وأكد مدير تربية الجيزة الدكتور جمال الحناوي أهمية هذه المؤتمرات التي تأتي انسجاماً مع توجهات الدولة الأردنية في عملية تحديث الحياة السياسية، مبيناً أن الشباب هم الأداة الفاعلة في المجتمع بمختلف المجالات والقطاعات.

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