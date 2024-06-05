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تربية الجيزة تعقد الملتقى الجغرافي الثاني

الأربعاء، 05-06-2024 03:53 م

تربية الجيزة تعقد الملتقى الجغرافي الثاني

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الوكيل الاخباري- انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات ملتقى الجغرافيا التربوي الثاني لمديرية التربية والتعليم للواء الجيزة، في مدرسة نسيبة المازنية.

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وأكد مدير إدارة التخطيط التربوي الدكتور فيصل الهواري، خلال رعايته الملتقى أهمية مجتمعات التعلم وتعميمها لجميع التخصصات، لما لها من أثر إيجابي تهدف إلى جمع أصحاب الخبرات ونقلها إلى الميدان التربوي.


من جانبه، أكد مدير التربية والتعليم للواء الجيزة سعد السكارنة، أهمية تجويد التعليم وتطويره، وأساليب واستراتيجيات التعليم.


وقدم الدكتور زياد العبيسات من المركز الوطني لتطوير المناهج، شرحا مفصلا عن الدراسات الاجتماعية، وكيفية تحديثها، مشيرا إلى المحاور الرئيسية للدراسات الاجتماعية في مباحث يعمل عليها المركز لتحقق الرؤية الملكية السامية من أجل التعليم.


وشرح آلية الهيكلة الجديدة لكتب الدراسات الاجتماعية من خلال عدة محاور، وإعادة طرح كتب مقسمة على 3 مراحل.


ويهدف الملتقى إلى مواكبة التطورات في مجال التخصص وتطوير مهارات المشرفين والمشرفات التربويين لينعكس إيجابيا على المستويات التحصيلية والتعليمية لدى الطلبة.

 




 

 


 

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