تربية الرصيفة تحدد أيام استقبال المراجعين في أقسامها للحد من الاكتظاظ

الوكيل الاخباري -

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أعلنت مديرية التربية والتعليم في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء عن جدول استقبال المراجعين لأقسام المديرية للحد من الاكتظاظ في مبناها بسبب عدد المراجعين الكبير يوميا.وقالت مديرة تربية وتعليم الرصيفة الدكتورة رابعة عبدالله لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد أن القرار جاء للعمل أسوة بنظام استقبال المراجعين في مركز الوزارة في الوقت الحالي لتفادي اكتظاظ المراجعين في أقسام المديرية حفاظا على السلامة العامة والتقليل من الاختلاط ومنع نشر عدوى فيروس كورونا مع التأكيد على التزام المراجعين والعاملين بشروط السلامة العامة من التباعد الجسدي ولبس الكمامة واستخدام المعقمات.وبينت أن جدول استقبال المراجعين حدد وفق الآتي: يوم الأحد سيكون لاستقبال مراجعي قسم شؤون الموظفين وقسم الشؤون المالية. يوم الاثنين سيكون لاستقبال مراجعي اقسام الابنية والصيانة، اللوازم والكتب المدرسية والنقليات، التعليم المهني. يوم الثلاثاء سيكون لاستقبال مراجعي أقسام التعليم الخاص، التعليم العام، الامتحانات. يوم الأربعاء سيكون لاستقبال مراجعي أقسام الإرشاد، الشيكات، النشاطات. يوم الخميس سيكون لاستقبال مراجعي اقسام التخطيط، الرقابة، الإشراف.ومن جانب آخر، أشارت عبدالله إلى استئناف العمل في جميع مدارس اللواء للكوادر الإدارية والتعليمية وبشكل منتظم بالتناوب بنسبة 50 بالمائة يوميا بعد انتهاء فترة الحجر الصحي للمصابين ولا يوجد الآن أي إغلاق لمدارس أو إصابات بين الكوادر .