الأحد 15-11-2020
الوكيل الاخباري

تطورات المنخفض والحالة الجوية يوم الاثنين

القوة الأردنية المشاركة بتمرين سيف العرب تغادر إلى مصر

رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي: الأردن يدخل في المرحلة الرابعة بتفشي كورونا

جامعة التكنولوجيا تطلق مشروعا لتدوير المخلفات العضوية المنزلية

البحرين : تسجيل 174 إصابة جديدة بكورونا

الأمانة: 7700 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي منذ أمس

تربية الرصيفة تحدد أيام استقبال المراجعين في أقسامها للحد من الاكتظاظ

روسيا: 352 وفاة و 22572 إصابة جديدة بكورونا

السعودية: 16 وفاة و305 إصابات جديدة بكورونا

سلطنة عمان: 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا




الأحد، 15-11-2020 07:20 م

تربية الرصيفة تحدد أيام استقبال المراجعين في أقسامها للحد من الاكتظاظ

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية التربية والتعليم في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء عن جدول استقبال المراجعين لأقسام المديرية للحد من الاكتظاظ في مبناها بسبب عدد المراجعين الكبير يوميا.
اضافة اعلان

وقالت مديرة تربية وتعليم الرصيفة الدكتورة رابعة عبدالله لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد أن القرار جاء للعمل أسوة بنظام استقبال المراجعين في مركز الوزارة في الوقت الحالي لتفادي اكتظاظ المراجعين في أقسام المديرية حفاظا على السلامة العامة والتقليل من الاختلاط ومنع نشر عدوى فيروس كورونا مع التأكيد على التزام المراجعين والعاملين بشروط السلامة العامة من التباعد الجسدي ولبس الكمامة واستخدام المعقمات.

وبينت أن جدول استقبال المراجعين حدد وفق الآتي: يوم الأحد سيكون لاستقبال مراجعي قسم شؤون الموظفين وقسم الشؤون المالية. يوم الاثنين سيكون لاستقبال مراجعي اقسام الابنية والصيانة، اللوازم والكتب المدرسية والنقليات، التعليم المهني. يوم الثلاثاء سيكون لاستقبال مراجعي أقسام التعليم الخاص، التعليم العام، الامتحانات. يوم الأربعاء سيكون لاستقبال مراجعي أقسام الإرشاد، الشيكات، النشاطات. يوم الخميس سيكون لاستقبال مراجعي اقسام التخطيط، الرقابة، الإشراف.

ومن جانب آخر، أشارت عبدالله إلى استئناف العمل في جميع مدارس اللواء للكوادر الإدارية والتعليمية وبشكل منتظم بالتناوب بنسبة 50 بالمائة يوميا بعد انتهاء فترة الحجر الصحي للمصابين ولا يوجد الآن أي إغلاق لمدارس أو إصابات بين الكوادر .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

القوة الأردنية المشاركة بتمرين سيف العرب تغادر إلى مصر

1120201504913206173658

رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي: الأردن يدخل في المرحلة الرابعة بتفشي كورونا

720201617811169400640

جامعة التكنولوجيا تطلق مشروعا لتدوير المخلفات العضوية المنزلية

1

الأمانة: 7700 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي منذ أمس

بببب

اصابة النائب نضال الحياري بكورونا

11202013205640108243018

تعيين أمجد العضايلة سفيرا في مصر رسمياً

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

تعليق الدوام في تربية الرصيفة غدا بسبب كورونا

Untitled-1-223

الزرقاء.. تعليق الدوام في مديرية الشؤون البلدية بسبب كورونا

249038

قرار هام صادر عن بلدية الزرقاء بسبب كورونا

1120202105514803050768

وزارة التعليم العالي تعتذر عن استقبال المراجعين لمدة ٢٤ بعد ثبوت إصابات بفايروس كورونا

1120201173345537780773

التأمين الصحي المدني يعتذر عن استقبال المراجعين غدا

تعبيرية

إغلاق 4 محطات تحلية في الزرقاء