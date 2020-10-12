تربية الرصيفة تعود للعمل واستقبال المراجعين غداً

الوكيل الاخباري -

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أعلنت مديرية التربية والتعليم في لواء الرصيفة، عن عودة العمل في مبنى المديرية اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، بعد تعليق الدوام فيها لليومين الماضيين؛ اثر إصابة عدد من العاملين فيها بفيروس كورونا، وإجراء الفحوصات اللازمة لجميع العاملين في المديرية.وقالت مديرة تربية الرصيفة الدكتورة رابعة عبدالله لـ(بترا)، اليوم الاثنين، إنه تم الانتهاء من فحص جميع الموظفين على مرحلتين، وظهرت بعض الإصابات بفيروس كورونا، وجرى التعامل معها حسب البروتوكول الطبي المعتمد وسيعود الموظفون للعمل حسب نظام التناوب بنسبة 50 بالمئة يومياً.ونوهت إلى استمرار عملية تسجيل طلبة الثانوية العامة للدورة التكميلية يوم غد الثلاثاء وهو آخر يوم للتسجيل في مدرسة جمانة بنت أبي طالب في منطقة ياجوز، داعية الطلبة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية من التباعد الجسدي وارتداء الكمامة.