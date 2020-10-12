الإثنين 12-10-2020
الوكيل الاخباري

تركيا: 58 وفاة و1614 إصابة بفيروس كورونا

تسجيل 14 إصابة كورونا جديدة في جرش

تربية الرصيفة تعود للعمل واستقبال المراجعين غداً

انهيار بوابة المفرق بسبب سقوط الدعامات الحديدية

إيطاليا تسجل 39 وفاة و4619 إصابة جديدة بكورونا

الجزائر تسجل 8 وفيات و153 إصابة جديدة بكورونا

التعليم العالي تعلن عن نتائج الانتقال للمستفيدين من مكرمة العشائر

شاهد اخر فيديو نشره الوزير معن القطامين

اغلاق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بعد اصابة عدد من موظفيها بكورونا

الخصاونة : اختيار شخصية طبية قريباً تستطيع إدارة ملف كورونا




الإثنين، 12-10-2020 10:37 م

تربية الرصيفة تعود للعمل واستقبال المراجعين غداً

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية التربية والتعليم في لواء الرصيفة، عن عودة العمل في مبنى المديرية اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، بعد تعليق الدوام فيها لليومين الماضيين؛ اثر إصابة عدد من العاملين فيها بفيروس كورونا، وإجراء الفحوصات اللازمة لجميع العاملين في المديرية.
اضافة اعلان

وقالت مديرة تربية الرصيفة الدكتورة رابعة عبدالله لـ(بترا)، اليوم الاثنين، إنه تم الانتهاء من فحص جميع الموظفين على مرحلتين، وظهرت بعض الإصابات بفيروس كورونا، وجرى التعامل معها حسب البروتوكول الطبي المعتمد وسيعود الموظفون للعمل حسب نظام التناوب بنسبة 50 بالمئة يومياً.

ونوهت إلى استمرار عملية تسجيل طلبة الثانوية العامة للدورة التكميلية يوم غد الثلاثاء وهو آخر يوم للتسجيل في مدرسة جمانة بنت أبي طالب في منطقة ياجوز، داعية الطلبة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية من التباعد الجسدي وارتداء الكمامة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
409f16a6-7f41-44da-9ca7-5d27dd789653

اجراء مبشر حول السيطرة على انتشار فيروس كورونا في المملكة

1421590979imgid201635

أمانة عمان للوكيل : دفن وفيات كورونا مجاناً وتم تحديد موقع للدفن

1020201119199448748038

تسجيل 14 إصابة كورونا جديدة في جرش

55

انهيار بوابة المفرق بسبب سقوط الدعامات الحديدية

1602525978324

التعليم العالي تعلن عن نتائج الانتقال للمستفيدين من مكرمة العشائر

ffff

شاهد اخر فيديو نشره الوزير معن القطامين

أخبار متعلقة
102020922314412129393

لجنة الأوبئة: هناك احتمال في زيادة عدد الإصابات

cms-image-000018602

الجامعة الهاشمية تقبل ابناء العاملين فيها بكافة التخصصات العلمية

وز

المياه والري تعلق دوامها بعد إصابة جديدة بكورونا

ديوا

مطالب قطاعات متضررة أمام الديوان الملكي خلال أيام

ج

فتح حدود جابر أمام الشاحنات اليوم

9202020191346219217152

اغلاق وزارة الصناعة والتجارة بعد اصابة موظف بكورونا