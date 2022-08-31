تربية الطفيلة تكرم اوائل الثانوية العامة

الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية التربية والتعليم في محافظة الطفيلة، اليوم الأربعاء، بتكريم أوائل الثانوية العامة، من مختلف التخصصات الأكاديمية وعددهم 73 طالبا وطالبة يمثلون كافة مدارس قصبة الطفيلة.



وفي الاحتفال الذي أقيم في قاعة مؤسسة إعمار الطفيلة ، بحضور جمع من ذوي الطلبة ومدراء المدارس ورئيس قسم الأنشطة في المديرية منير الشرايدة ، أكدت مديرة التربية الدكتورة لبنى الحجاج ، أن قطاع التعليم حظي بحزمة مشروعات تربوية أسهمت في تحديث المنظومة التعليمية بكافة جوانبها حيث توفير الكوادر التدريسية المؤهلة في المدارس إلى جانب إنشاء مدارس متطورة بمختلف مناطق المحافظة .

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