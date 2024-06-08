تربية الطفيلة تنظم ملتقى تدريبيا للصورة الفوتوغرافية

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية التربية والتعليم في الطفيلة بالتعاون مع مدرسة فاطمة بنت اليمان واتحاد المصورين العرب - فرع الأردن، أخيرا، ملتقى تدريبيا وترويجيا للمواقع السياحية في الطفيلة تحت عنوان " الصورة الفوتوغرافية"لصقل مهارات وهوايات الطلبة والمعلمين المشاركين.

اضافة اعلان



واشتمل الملتقى الذي استمر على مدار شهر بمشاركة 10 مدارس ثانوية وأساسية، على تدريبات عملية ونظرية حول ماهية التصوير الفوتوغرافي والأخلاقيات الإعلامية والمهنية للتصوير، وقيمة الصورة والتعريف بأجزاء الكاميرات وأنواع التصوير الداخلي والخارجي والتصوير من خلال الهاتف وكيفية تقييم الصور، كما جرى تنظيم معرض فني للصور الفوتوغرافية من إنتاجات الطلبة المشاركين.



وبحسب بيان صادر من مديرية التربية اليوم السبت، أقيم الحفل الختامي للملتقى على إطلالة قلعة الطفيلة التاريخية بحضور رئيس اتحاد المصورين العرب سقراط قاحوش وجمع من مديرات المدارس المشاركة والطلبة المتدربين.



وأكد مدير التربية والتعليم لقصبة الطفيلة الدكتور سالم الرفوع خلال الحفل، أن هذا الملتقى الذي نظمته واحتضنت فعالياته مدرسة فاطمة بنت اليمان يعتبر فكرة نوعية لنشر رسالة فن التصوير الفوتوغرافي من خلال الفئة التربوية من طلبة ومعلمين، كما يعتبر فرصة لإكساب المشاركين المهارات الأساسية في فن التصوير.