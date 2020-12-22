تربية العقبة تطلق مبادرة الدعم النفسي المجتمعي

الوكيل الاخباري -

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أطلقت مديرية التربية والتعليم في العقبة، اليوم الثلاثاء، مبادرة الدعم النفسي المجتمعي، بعنوان: "كلماتنا عافية"، وذلك تفعيلا لدور المرشد التربوي في المدارس والمجتمع في ظل جائحة فيروس كورونا وآثارها النفسية على المجتمع.وقالت مديرة التربية والتعليم في العقبة، الدكتورة رابعة العيدي، إن فكرة المبادرة جاءت من مرشدي ومرشدات التربية، وإيمانا بضرورة الوقوف في صف الوطن والجهات العاملة في القطاع الصحي في ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن المبادرة انطلقت بعد إصابة عدد من المعلمين والمعلمات في الميدان التربوي بفيروس كورونا ومعاناة الكثير من الطلبة معنويا من آثار الإصابة، فكان من الواجب تقديم خدمات نفسية موازية للخدمات الطبية المقدمة للمصابين.وأكدت العيدي دعم المديرية للمبادرة وفريقها لأهمية دورها التوعوي في المجتمع المدرسي للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، مبينة أن المبادرة لاقت صدى إيجابيا ودعما مجتمعيا من مؤسسات حكومية وأمنية ومجتمعية في العقبة، مشيدة بفريق المبادرة وأدائهم المميز والنوعي في هذا المجال.ودعت المرشدة، عائشة الحوارنة، صاحبة فكرة المبادرة، جميع العاملين في ميدان التربية إلى تعميمها لتحقق دورها الريادي والإرشادي والحيوي لخدمة المجتمع المدرسي والمحلي.