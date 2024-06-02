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الأحد، 02-06-2024 03:49 م

"تربية القصر" تكرم مدارس شاركت بمشروع "بيئتي الأجمل"

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الوكيل الإخباري - كرمت مديرية تربية لواء القصر اليوم الأحد، المدارس المشاركة بمشروع "بيئتي الأجمل" ومسابقة "التدخلات العلاجية" للعام الدراسي 2024/2023، والذي نظمه قسم الإشراف التربوي بالمديرية في مسرح مدرسة القصر الثانوية للبنات.

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وقال مندوب مدير "تربية لواء القصر"، مدير الشؤون التعليمية الدكتور بكر الذنيبات خلال رعايته الاحتفال، إن التكريم يأتي ضمن مأسسة مخرجات جائزة "الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي"، والتي تهدف إلى إيجاد بيئة مدرسية تتمتع بالنظام والصحة والجمال والنظافة والتميز والإبداع.


وأشار إلى أن مشروع "بيئتي الأجمل" يساهم في ارتقاء المدارس من خلال العمل المؤسسي المنظم الذي يقوم على الانتماء العميق وصولا إلى إيجاد بيئة تربوية متميزة، مشيدا بجهود القائمين على تنظيم الاحتفال والتي أسهمت في تحقيق العديد من الأهداف التربوية والتعليمية المنشودة.


من جانبها، أكدت منسقة الجائزة المشرفة التربوية رويدا العقاربة، أن مشروع "بيئتي الأجمل" يدعم خطة النهوض الوطني في المدارس الحكومية، عن طريق زيادة وعي الطلبة وانتمائهم وتحفيز سلوكهم الإيجابي تجاه المدرسة.


وعلى هامش الاحتفال تم عرض فيديو يوضح أثر مشروع "بيئتي الأجمل" من وجهة نظر مديري ومديرات المدارس، كما تم تكريم المدارس المشاركة وفريق العمل في تلك المدارس، إضافة إلى تكريم المدارس الفائزة والمشاركة في مسابقة البرنامج الوطني للتدخلات العلاجية.


وحضر الاحتفال رئيس قسم الإشراف التربوي الدكتور محمد العميريين، ومنسقة الجائزة المشرفة التربوية رويدا العقاربة، وعدد من مديري ومديرات المدارس والمشرفين التربويين ومعلمي ومعلمات المدارس من مختلف المدارس التابعة للمديرية وعدد من أفراد المجتمع المحلي.

 




 

 


 

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