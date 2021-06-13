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الأحد، 13-06-2021 06:34 م

تربية القصر تواصل استعداداتها لاستقبال للعام الدراسي الجديد

وزارة التربية والتعليم


 
الوكيل الاخباري - أكد مدير التربية والتعليم للواء القصر الدكتور حسين الدغيمات، اليوم الأحد، أن المديرية تواصل استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال الطلبة للعام الدراسي الجديد وفق البروتوكول الصحي الذي أعدته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة، بما يحفظ سلامة الطلبة والمعلمين في ظل الظروف الاستثنائية للعودة الآمنة للمدارس التي فرضتها جائحة كورونا.
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وأكد الدغيمات في حديث لـ(بترا) على جاهزية المديرية لاستقبال الطلاب العام الدراسي الجديد، من حيث توفير الاحتياطات الصحية والكتب المدرسية والأثاث المدرسي والكوادر البشرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى تجهيز البنية التحتية ومتابعة إنهاء جميع أعمال الصيانة والوقوف على كافة احتياجات ومطالب المدارس وتجهيزها قبل بدء العام الدراسي.

 




 

 


 

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