تربية الكرك تحتفل بذكرى عيد الاستقلال واليوبيل الفضي

الوكيل الاخباري- احتفلت مديرية تربية قصبة الكرك اليوم الاثنين، في مدرسة راكين الثانوية الشاملة للبنين بذكرى عيد الاستقلال "78" واليوبيل الفضي بمشاركة فاعليات رسمية وعدد من الجمعيات وأفراد المجتمع المحلي.

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وقال مدير التربية سامر المجالي خلال رعايته الاحتفال بحضور رئيس مجلس التطوير التربوي المحامي مد الله الرماضين، وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية ووجهاء المنطقة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني قد عزز إنجازات الوطن ومسيرته الخيرة في جميع الميادين رغم التحديات والصراعات من حولنا وبعزم لا يلين ومن خلفه شعبه الأردني المعطاء فأصبح الأردن الوطن الأنموذج وطن العز والكبرياء.



وأوضح، أن مديرية تربية الكرك قد شهدت العديد من الإنجازات حيث تم إنشاء العديد من المدارس والإضافات الصفية، وإجراء صيانة لبعض الأبنية المدرسية في مختلف مدارس المحافظة إضافة إلى افتتاح مركز محو الأمية والاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة ومعالجة مشاكل الطلبة المتسربين في المدارس وتجهيز عدد من المدارس الحكومية بمختبرات العلوم وإنشاء مختبرات الحاسوب وتوفير فرص تعليمية متكاملة للطلبة.



من جهته، قال مدير المدرسة وجدي العساسفة، إن عيد الاستقلال مناسبة وطنية وذكرى كبيرة على وطننا الغالي لاستلهام ما تنطوي عليه من قيم سامية وغايات نبيلة خدمة للوطن واعلاء مكانته وصيانة وحدته والمحافظة على هويته والدفاع عن مقدساته وتعزيز نهضته الوطنية.



بدوره، أكد رئيس جمعية وادي بن حماد الخيرية سطام العويسات، أن عيد الاستقلال يحظى خاصة عند الأردنيين، لا سيما أنه يمثل ذكرى العزة والاستقلال التي شكلت منعطفا تاريخيا سجلت على صفحات التاريخ الأردني المشرف بقيادة ملوك بني هاشم الأخيار.



وتخلل الاحتفال فقرة مسرحية من الطلبة ذوي الإعاقة بالتعاون مع التعليم الدامج التابع للمنظمة التعاون الدولي الألماني بإشراف الدكتورة رفاه الطراونة إضافة إلى فقرة فنية قدمتها فرقة جمعية دار الكرك للتراث والثقافة.