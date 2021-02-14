تربية الكرك تختتم دورة حول استخدام الفنون في تعزيز الإبداع

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اختتمت مديرية التربية والتعليم لقصبة الكرك بالتعاون مع مؤسسة الملك حسين /المركز الوطني للثقافة والفنون، اليوم الأحد، دورة تدريبية بعنوان "استخدام الفنون في تعزيز الإبداع والقيم الإنسانية والمواطنة الصالحة".وقال مدير التربية الدكتور عبدالحي القرالة، إنه جرى خلال الدورة التي استمرت فصلين، تدريب المعلمين والمعلمات على اكتساب مهارات جديدة للتعامل مع الطلبة بأساليب مبتكرة تجذب انتباه الطالب وتنمّي قدراته وتدمجه مع أفراد صفه وتحفز لديه حب المواطنة الصالحة والعمل الجماعي.وثمن جهود فريق مؤسسة الملك الحسين الذي ساهم في تطوير أساليب وطرق التدريس لدى المعلمين والمعلمات وصولا إلى أعلى معايير الجودة في تدريس الطلبة.