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الثلاثاء، 27-07-2021 11:36 م

تربية الكرك تناقش الاحتياجات التعليمية والفنية لمدارسها

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - ناقشت مديرية التربية والتعليم لقصبة الكرك اليوم الثلاثاء، عبر تطبيق الاتصال المرئي الاحتياجات التعليمية والفنية للمديرية.اضافة اعلان


وأشار مدير التربية الدكتور عبد الحي القرالة خلال الاجتماع الذي شارك فيه مديرو ومديرات المدارس ومدير الشؤون الإدارية والمالية انتصار الحمايدة ومدير الشؤون الفنية والتعليمية سامر المجالي، الى خطة تعويض الفاقد التعليمي التي ستنفذها الوزارة في الفترة من 15 آب - 12 أيلول، ومتابعة تسجيل الطلبة سواء من خلال الرابط الذي أطلقته على موقعها الالكتروني أو المدرسة التي يتبع لها الطالب، مؤكدا ضرورة تعويض الطلبة عما فاتهم من دروس خلال جائحة كورونا وصولا لمعالجة الفجوة التعليمية وسد الفاقد التعليمي وفق منهجيات علمية مدروسة.

 




 

 


 

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