تربية الكرك تنظم مشغلاً تدريبياً حول التخطيط الإجرائي

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية تربية قصبة الكرك اليوم الخميس، في مدرسة العدنانية الثانوية للبنات مشغلا تدريبيا حول التخطيط الإجرائي.



وقالت مديرة المدرسة وعد الطراونة إن المشغل يأتي ضمن مجال القيادة والإدارة ويهدف إلى تنمية المعلمين مهنيا، مثمنة الجهود الكبيرة لجميع القائمين على هذا المشغل لتحقيق الأهداف التربوية المنشودة.



وأكدت معلمات ضرورة استمرارية مثل هذه المشاغل التدريبية والتي تساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وصولا إلى أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية.

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