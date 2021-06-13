الأحد 13-06-2021
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الأحد، 13-06-2021 10:42 م

تربية الكرك تواصل استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - تواصل مديرية التربية والتعليم لقصبة الكرك، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد ضمن خطة تم تجهيزها وفق إجراءات الصحة والسلامة العامة، وصولا لعودة آمنة إلى المدارس.
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وأوضح مدير التربية الدكتور عبدالحي القرالة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الفرق المكونة من رؤوساء الأقسام وأعضاء المديرية والمشرفين التربويين يقومون بزيارات ميدانية مكثفة لمختلف المدارس التابعة للمديرية للوقوف على مدى جاهزيتها وحصر حاجاتها من أعمال الصيانة والأثاث والكتب المدرسية والكوادر البشرية ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية. 

 




 

 


 

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