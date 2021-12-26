الأحد 26-12-2021
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الأحد، 26-12-2021 07:47 م

تربية الكورة تستكمل إجراءاتها لامتحان تكميلية التوجيهي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - استكملت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة / الدورة التكميلية لعام 2022.

وقال مدير التربية والتعليم، الدكتور معن الشناق، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد الطلبة الذين سيتقدمون للامتحانات التي ستبدأ الخميس المقبل؛ لغايات استكمال متطلبات النجاح في الثانوية العامة ورفع المعدل للدورة التكميلية بلغ 2032 طالباً وطالبة، موزعين على 10 مراكز امتحانية منها 7 مراكز للذكور، و3 مراكز إناث.

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