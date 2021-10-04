تربية الكورة تكرم طلبتها المشاركين بمسابقة تحدي القراءة

الوكيل الاخباري - كرّمت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة، اليوم الاثنين، طلبة مدارسها المشاركين في مسابقة تحدي القراءة العربي لنسختها الخامسة، والذين وصلوا إلى مرحلة التأهل على مستوى المملكة.



وقال مدير التربية الدكتور معن الشناق، خلال حفل التكريم بحضور رؤساء الأقسام ومشرفي المسابقة، إن مشروع تحدي القراءة العربي يعد من أكبر المشاريع الثقافية والمعرفية في الوطن العربي، والتي تسهم في بناء أجيال مثقفة قادرة على مواكبة التطور الحضاري والفكري، من خلال جعل القراءة جزءاً من السلوك اليومي وغرس حب اللغة العربية في نفوس الطلبة، وتعزيز جسور التحاور والانفتاح على مختلف مجالات الثقافة والمعرفة.

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