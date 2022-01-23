تربية المزار الجنوبي تبدأ حملة تطعيم لطلبة المدارس التابعة لها

الوكيل الاخباري - بدأت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي وبالتعاون مع وزارة الصحة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الأحد، حملة تطعيم لطلبة المدارس.



وقالت مديرة التربية والتعليم مي الرهايفة أثناء جولتها التفقدية لمركز التطعيم الواقع في مدرسة جعفر بن أبي طالب الثانوية للبنين، إن هذه الحملة تأتي ضمن حملات تطعيم طلبة المدارس التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، مشيدة بجهود فريق التطعيم من وزارة الصحة، وبالوعي الذي يتسلح به الطلبة وأولياء أمورهم، شاكرة للجميع تعاونهم وجهودهم التي تبذل في ظل جائحة كورونا وصولا إلى أعلى معايير الصحة والسلامة العامة لمنع انتشار الفيروس.

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