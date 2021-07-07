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الأربعاء، 07-07-2021 10:15 م

تربية المزار الجنوبي تشارك بحوارية حول التعليم الإلكتروني

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - شاركت المشرفة التربوية في مديرية تربية لواء المزار الجنوبي رشا النجار اليوم الأربعاء عبر تطبيق الاتصال المرئي بجلسات حوارية بعنوان " التعليم الإلكتروني اتجاهات حديثة وأفكار متقدمة" والتي نظمتها جامعة تبوك وجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية الشقيقة.اضافة اعلان


وقالت مديرة التربية مي الرهايفة لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن هذه المشاركة تأتي انطلاقا من خطط وأهداف التنمية المستدامة التي تركز عليها المديرية وتأكيدا على دور الإشراف التربوي وأساليبه الهادفة في تجويد عملية التعلم والتعليم ومتابعتها وصولا إلى وضع البصمة والأثر العالمي في القضايا التربوية وتحقيق الجدوى وحقيقة المقارنة بين التعليم الاعتيادي والتعلم الالكتروني.

 




 

 


 

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