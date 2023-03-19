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الأحد، 19-03-2023 07:56 م

تربية المزار الجنوبي تطلق حملة "حصالة الخير" لدعم مرضى السرطان

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية تربية لواء المزار الجنوبي، اليوم الأحد، حملة بعنوان "حصالة الخير" بمشاركة عدد من الطلبة المتطوعين وأفراد المجتمع المحلي.

وقالت مديرة التربية الدكتورة انتصار الحمايدة، إن الحملة تأتي ضمن المبادرات التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان تأكيدا على مبدأ التشاركية بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وأبناء المجتمع المحلي، مشيرة إلى أن الحملة ستستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني 2022/2023.

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