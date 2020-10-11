تربية المزار الجنوبي تناقش احتياجات المدارس التابعة لها

الوكيل الاخباري -

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ناقشت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي اليوم الأحد احتياجات المدارس التابعة للمديرية في ظل ظروف جائحة كورونا.وأكدت مديرة التربية مي الرهايفة خلال الاجتماع الذي عقد مع مجلس التطوير التربوي في اللواء متابعة الطلبة في عملية التعلم عن بعد كبديل مؤقت للتدريس التقليدي ومتابعة الملاحظات المطروحة من قبل مديري المدارس مراعاةَ للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة وسط اشتراطات صحية معتمدة وفق البروتوكول الصحي. وأكد رئيس مجلس التطوير التربوي في اللواء مبارك الطراونة أهمية تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق وصولا إلى تذليل العقبات خصوصا في ظل ظروف جائحة كورونا.