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الخميس، 15-10-2020 06:32 م

تربية المزار الجنوبي تناقش احتياجات المدارس

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - ناقشت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي، اليوم الخميس، أهم القضايا المتعلقة باحتياجات المدارس والمعيقات التي تواجه العملية التعليمية، خصوصا في ظروف جائحة كورونا.
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وأكدت مديرة التربية، مي الرهايفة، خلال الاجتماع الذي حضره عدد من رؤساء الأقسام في المديرية ومجلس التطوير التربوي، ضرورة تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تواجه العملية التربوية، مؤكدة دور المعلم في متابعة عملية التعلم عن بعد مع الطلبة لتجاوز الظروف الاستثنائية نتيجة جائحة كورونا.

وأوعزت الرهايفة إلى الأقسام المعنية في المديرية بمتابعة الملاحظات والمعيقات في الميدان والعمل على إيجاد الحلول المتاحة لها، مؤكدة ضرورة مراعاة الاشتراطات الصحية وفق البروتوكول الصحي المعتمد حفاظاً على سلامة الجميع.

وتحدث رئيس مجلس التطوير التربوي، محمد الصرايرة، عن ضرورة معالجة الاكتظاظ في المدارس والعمل على حلها، مبيناً دور المجلس ومهامه كحلقة وصل بين المدارس والمجتمع المحلي.

 




 

 


 

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