تربية المزار الشمالي تحتفل بذكرى المولد النبوي

الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وقال مدير التربية والتعليم محمد المومني خلال الاحتفال الذي اقيم في مدرسة المزار الثانوية للبنات، إن الاحتفال الحقيقي بالمولد النبوي الشريف هو بالتطبيق الصحيح لمبادئ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والالتزام التام بها وإعطاء الصورة الحقيقية عن عدل الإسلام وسماحته ودعوته الى السلام ونبذه للتعصب.

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