الإثنين 20-03-2023
الوكيل الاخباري

دورة تدريبية للتصوير في شباب عنجرة

ورشة تدريبية عن السلم المجتمعي بجامعة جرش

تربية المزار الشمالي تطلق حملة حصالة الخير لدعم مرضى السرطان

أمطار غزيرة قادمة إلى الاردن

تحذير من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات نقدية

افتتاح ورشات تدريبية لمشروع الكسب الطيب لأسر الأيتام

لجنة استراتيجية الأمن الغذائي تعقد اجتماعها الأول لهذا العام

تأجيل سلف متقاعدي مؤسسة الضمان الاجتماعي

ورشة في جامعة جدارا عن تقنية الجيل الخامس

ورشة حول مهارات التسويق الإلكتروني في لواء الكورة

الإثنين، 20-03-2023 08:21 م

تربية المزار الشمالي تطلق حملة حصالة الخير لدعم مرضى السرطان

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية تربية لواء المزار الشمالي، اليوم الاثنين، حملة "حصالة الخير" تضامنا مع مرضى السرطان غير القادرين على تكلفة العلاج، بمشاركة عدد من الطلبة المتطوعين وأفراد من المجتمع المحلي.

وقالت مديرة التربية الدكتورة فاطمة طلافحة، خلال إطلاق الحملة التي تأتي بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، إن التبرع لعلاج مرضى السرطان يعد من القيم الإنسانية الرفيعة التي تعزز مبدأ التكامل الاجتماعي، والشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه المرضى لمساعدتهم على تلقي أفضل علاج ممكن.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202314211653420812200

دورة تدريبية للتصوير في شباب عنجرة

w

ورشة تدريبية عن السلم المجتمعي بجامعة جرش

32023920653523700659

تحذير من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات نقدية

7202226141428252980011

افتتاح ورشات تدريبية لمشروع الكسب الطيب لأسر الأيتام

5

لجنة استراتيجية الأمن الغذائي تعقد اجتماعها الأول لهذا العام

3202316122834636573502

تأجيل سلف متقاعدي مؤسسة الضمان الاجتماعي

أخبار متعلقة
www

انطلاق فعاليات البرنامج الوطني للأمن والشباب في الزرقاء

وزارة التربية والتعليم

اجتماع يبحث احتياجات التربية والتعليم في عجلون

وزارة الزراعة

زراعة المزار الشمالي تحتفل بعيد الشجرة

1

زراعة المفرق توفر مطعوم التسمم المعوي لقطعان الماشية

2202313222516726018495

جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي بالكرك