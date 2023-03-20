تربية المزار الشمالي تطلق حملة حصالة الخير لدعم مرضى السرطان

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية تربية لواء المزار الشمالي، اليوم الاثنين، حملة "حصالة الخير" تضامنا مع مرضى السرطان غير القادرين على تكلفة العلاج، بمشاركة عدد من الطلبة المتطوعين وأفراد من المجتمع المحلي.



وقالت مديرة التربية الدكتورة فاطمة طلافحة، خلال إطلاق الحملة التي تأتي بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، إن التبرع لعلاج مرضى السرطان يعد من القيم الإنسانية الرفيعة التي تعزز مبدأ التكامل الاجتماعي، والشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه المرضى لمساعدتهم على تلقي أفضل علاج ممكن.

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