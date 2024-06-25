تربية المزار الشمالي تفتتح مشروع "صفي قلعة كتب"

الوكيل الاخباري - افتتح مدير التربية والتعليم للواء المزار الشمالي ناصر المصري، في مدرسة جحفية الثانوية للبنات مشروع سنبلة بعنوان "صفي قلعة كتب" الذي يهدف إلى توفير واجهة مكتبية في أحد الصفوف، نظرا لعدم توفر مكتبة مدرسية لترسيخ حب القراءة والمطالعة وتعزيزها لدى طالبات المدرسة.

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وقال المصري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يحقق المشروع النتائج الإيجابية في تعزيز مستوى الثقافة والمعرفة لدى الطالبات، وأن يكون له تأثير إيجابي على تحصيلهن الدراسي وتطوير مهاراتهن اللغوية.