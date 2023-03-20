تربية بني عبيد تحتفل بذكرى معركة الكرامة الخالدة

الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد، اليوم الاثنين، بمناسبة ذكرى يوم الكرامة الخالدة في مدرسة كتم للبنين.



وقال متصرف لواء بني عبيد جمال الخريشا خلال رعايته الفعالية "يعد يوم الكرامة يوماً مجيداً في تاريخ المملكة، حيث يحتفل الأردن في الحادي والعشرين من آذار من كل عام بذكرى معركة الكرامة الخالدة لما لها في نفوس أبناء الأسرة الأردنية من اعتزاز وفخر وقصة إنجاز أردنية تستذكرها الأجيال، والتي نقشت بطولات وتضحيات ومساهمات الجيش العربي على صفحات التاريخ العربي المشرق".

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