تربية بني عبيد تنظم يوما مفتوحا للتوعية بمخاطر المخدرات

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، يوما مفتوحا لمكافحة المخدرات والذي يأتي ضمن مبادرة "بوعينا نحمي الأجيال".

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وأكد رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، أن للبلدية دورا محوريا في محاربة انتشار المخدرات التي باتت خطرا يهدد الشباب، وأنها أخذت على عاتقها الجانب التوعوي من خلال نشاطات تهدف إلى ترسيخ معنى الحياة الحقيقي وحماية الشباب من الرضوخ لمغريات مروجي المخدرات.



ودعا إلى تكاتف جهود المؤسسات الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني للتوعية من مخاطر المخدرات على المجتمع، وإيجاد قيادات شابة مؤثرة للإسهام في نبذ ظاهرة التعاطي الدخيلة على مجتمعنا وقيمه.



بدورهما، أشار الوزير الأسبق الدكتور عبدالرحيم العكور والنائب محمد شطناوي إلى أسباب انتشار المخدرات مثل ضعف الوازع الديني، والتفكك الأسري، ورفاق السوء، والجهل باستعمال الأدوية.



وأكدا أن الوقاية وبناء الحصانة الذاتية للمجتمعات والشباب هما أفضل استراتيجية لمواجهة المخدرات، مكدين ضرورة تنمية ثقة الشباب بأنفسهم وتبصيرهم بدورهم في بناء المجتمع، ضرورة توعيتهم بمخاطر المخدرات الكبيرة على الأسرة والمجتمع.