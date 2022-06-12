تربية جرش تنظم مؤتمراً سياسيا طلابياً

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية تربية وتعليم محافظة جرش اليوم الأحد، مؤتمراً طلابياً سياسياً شارك فيه 80 طالباً وطالبة، في إطار برنامج المؤتمرات الطلابية المدرسية السياسية الذي تعقده وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب ومركز الحياة راصد.



وتحدث خلال حفل الافتتاح مدير مديرية تربية جرش الدكتور باسم عضيبات عن أهمية هذه المؤتمرات التي تأتي انسجاماً مع توجهات الدولة الأردنية في عملية تحديث الحياة السياسية.

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