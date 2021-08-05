تربية عجلون تؤكد جاهزية المدارس للفاقد التعليمي

الوكيل الاخباري -

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أكد مدير تربية محافظة عجلون سامي شديفات جاهزية مختلف مدارس المحافظة لاستقبال الطلبة على "الفاقد التعليمي" .وقال شديفات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، انه يتم حالياً تنفيذ برنامج تدريبي للمعلمين الجدد وتأهيلهم للالتحاق بالمدارس والبدء بالتدريس على الفاقد التعليمي اعتباراً من الخامس عشر من الشهر الحالي، مشيرا إلى أن هناك 2970 معلماً ومعلمة بالإضافة إلى كادر المديرية تلقوا مطعوم لقاح كورونا وبقي منهم 430 معلما لم يتلقوا المطعوم ويتم التواصل لحثهم على أخذ اللقاح .