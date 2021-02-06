تربية عجلون تؤكد جاهزيتها لاستقبال الطلبة

الوكيل الاخباري -

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أكد مدير مديرية تربية محافظة عجلون سامي شديفات جاهزيــة مدارس المحافظة لاستقبال طلبة الفصل الدراسي الثاني الوجاهي اعتبارا من يوم غد الأحد .وقال لوكالة الانباء الاردنية "بترا" اليوم السبت، إن المديرية شكلت غرفة طوارئ لاستقبال الملاحظات وسيتم متابعتها من خلال اللجنة التي تم تشكيلها برئاسته وعضوية المديرين الاداري والفني ورؤساء أقسام الارشاد والابنية والتعليم العام مشيرا إلى أنه سيتم تفقد المدارس واحتياجاتها وتأمينها بكافة ما يلزم الطلبة لضمان سير العملية التعليمية بكل سهولة ويسر .