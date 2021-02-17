تربية عجلون تخصص 14 مركزا للايواء

الوكيل الاخباري –

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قال مدير تربية محافظة عجلون سامي شديفات إن المديرية عملت على تجهيز 14 مركزا للايواء من أجل استخدامها في الحالات الطارئة والظروف الجوية السائدة .وأضاف شديفات لوكالة الانباء الاردنية "بترا" اليوم الاربعاء انه تم التأكيد على تفعيل هذه المراكز وتجهيزها بكافة المستلزمات لتقديم المساعدة للمتضررين نتيجة التساقط الكثيف للثلوج والامطار كجزء من الجهد الوطني لحماية الاشخاص الذين قد يتأثرون بالظروف الجوية وتوفير الاماكن الامنة لهم ولأسرهم.واشار إلى أنه تم تعيين 34 مشرفا مناوبا على هذه المراكز التي تم فيها مراعاة الاشتراطات الصحية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة الجميع .