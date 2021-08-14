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تربية عجلون تدعو إلى التسجيل ببرنامج الفاقد التعليمي

السبت، 14-08-2021 03:53 م

تربية عجلون تدعو إلى التسجيل ببرنامج الفاقد التعليمي

طلبة


الوكيل الإخباري - اتخذت مديرية تربية محافظة عجلون، الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلبة الراغبين في تلقي برنامج "الفاقد التعليمي" و البدء بالعام الدراسي الجديد، ضمن الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقال مدير التربية سامي شديفات ، اليوم السبت، إن هنالك جهودا متواصلة من أجل الاستعداد جيدا لاستقبال العام الدراسي والتأكد من تلبية احتياجات المدارس وشمولها بالمستلزمات الدراسية اللازمة لنجاح العملية التعليمية من مقاعد دراسية وصفوف مؤهلة، مبينا أنه سيجري تهيئة الطلبة نفسياً واجتماعياً بعد فترة انقطاع عن الدراسة الوجاهية.


وأشار إلى أنه جرى التعميم على الهيئات الإدارية في المدارس لاتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي وتنظيف المرافق والممارسات الآمنة بين الطلبة وتهيئة جميع الأجواء المناسبة لاستقبال الطلبة وتطبيق الشروط الصحية التي تحميهم من فيروس كورونا ومتابعة الاشتراطات التعليمية والصحية في المدارس من خلال تشكيل لجان لتفقد المدارس ومدى جاهزيتها من حيث توفر المقاعد وتفقد صيانة المدارس مثل المياه والكهرباء وصيانة المقاعد والدورات الصحية.


ودعا شديفات أولياء أمور الطلبة إلى المبادرة بالتسجيل، سواء من خلال الرابط الذي أطلقته الوزارة على موقعها الإلكتروني أو من خلال مدارسهم، ببرنامج "الفاقد التعليمي" الذي سيبدأ المباشرة به يوم غد الأحد، مبينا أن تعويض الفاقد التعليمي سيجري من خلال خطة مدروسة تنفذ على مراحل وتهدف إلى تمكين الطلبة من امتلاك المعارف الأساسية اللازمة للانتقال من صف إلى آخر بما يضمن الحفاظ على البناء التراكمي دون فجوات.

 

وأشار إلى أنه سيجري وضع برنامج زيارات لمتابعة برنامج "الفاقد التعليمي" في المدارس وأخذ الملاحظات حفاظا على مستقبل الطلبة وتوفير بيئة صحية آمنة لهم.


 




 

 


 

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