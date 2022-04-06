تربية عجلون تكرم منسقي وداعمي حملة حصالة الخير

الوكيل الاخباري - كرمت مديرية تربية محافظة عجلون، اليوم الأربعاء، منسقي وداعمي حملة حصالة الخير، من مدراء ومديرات المدارس واللجان المشرفة على الحملة.



وأكد مدير التربية، الدكتور جميل البكار، أن التكريم يأتي تقديرا للجهود التي بذلها جميع مدراء ومديرات المدارس واللجان المشرفة على الحملة والكوادر التعليمية والطلبة لدعم مرضى السرطان، ضمن برنامج التعاون بين وزارة التربية ومركز الحسين للسرطان.

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