تربية قصبة إربد تنظم احتفالية بمئوية الدولة الأردنية

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية تربية قصبة إربد، اليوم الاثنين، في جامعة اليرموك، احتفالية بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، تضمنت على كلمات وقصائد شعرية بمشاركة المدارس التابعة للمديرية وبحضور محافظ اربد الدكتور رضوان العتوم.



وفي بداية الاحتفال قال الدكتور رضوان العتوم، إنه "بعزيمه الهاشمين تم إنشاء الدولة الأردنية، ويحق لنا كأردنيين أن نفتخر بأننا نعيش في وطن مليء بالإنجازات وينعم بالخدمات من جامعات وطرق وبنية تحتية".

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