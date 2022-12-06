تربية لواءي الطيبة والوسطية تطلق مشروع الزراعة المائية

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، اليوم الثلاثاء، مبادرة التشغيل الذاتي بعنوان "مشروع الزراعة المائية " والتي نظمها قسم التعليم المهني والإنتاج بالتعاون مع مدرسة قم الأساسية للبنات.



وقال مدير مديرية التربية حمزة نجادات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)،إن المشروع الزراعة المائية "من دون التربة " يسهم في تقليل هدر المياه ومعالجة المشاكل البيئية وزيادة إنتاجية المحصول الزراعي ، لاسيما أن المشروع يعتمد على التقنية الزراعية الحديثة ذات الفاعلية القائمة على أساس استنبات المحاصيل في الماء بدون التربة بإضافة بعض المغذيات بكميات متفاوتة مع ضوء الشمس لإنتاج خضروات وفواكه أكثر جودة وأقل تكلفة، في مساحات صغيرة ومحدودة.

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