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الخميس، 14-01-2021 09:04 م

تربية معان تحتفل بمئوية الدولة الأردنية

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري – احتفلت مديرية تربية معان اليوم الخميس بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية بمشاركة المدارس التابعة لها.
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وتضمن الاحتفال الذي أقيم في مدرسة بنات الإسكان الثانوية المختلطة؛ وشاركت فيه مدارس الإناث في مدينة معان، وبحضور مديرة المدرسة جمان الشاويش والهيئات التدريسية والإدارية وممثلين عن المجتمع المحلي، وضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ العديد من الفقرات الفلكلورية والفقرات الفنية والقصائد الشعرية؛ التي عبرت من خلالها المشاركات على اعتزازهن بإنجازات الهاشميين منذ عهد التأسيس ومرورا بمرحلة البناء والتعزيز.

 




 

 


 

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