ترتيبات بالتوافق مع الجامعات بشأن طلبة المرحلة السريرية

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد بأن ترتيبات عودة الطلبة الى الحرم الجامعي وإعطائهم التدريب العملي المكثف التي أقرها مجلس التعليم العالي مؤخرا لطلبة المرحلة السريرية في تخصصات الطب وطب الأسنان ودكتور الصيدلة والتمريض قد تم اعتمادها بناء على طلب الجامعات .

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وأشارت الوزارة في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، أنّ ذلك ، جاء بعد الاجتماع برؤساء الجامعات الأردنية الرسمية التي تدرس هذه التخصصات وبحضور جميع عمداء الكليات المعنية والذين حددوا المدة المطلوبة لكل تخصص ولكل مستوى دراسي، حيث كان دور وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي تنسيقيا فقط.

وأضافت الوزارة أنه وفي حال وجود أي إشكالات تواجه الطلبة نتيجة لهذه الترتيبات فإن عليهم التواصل مع رؤساء جامعاتهم وعمداء كلياتهم للعمل على حل هذه الاشكاليات، مع التأكيد بأن التواريخ أيضا التي تضمنتها هذه الترتيبات هي تواريخ مقترحة بحيث يمكن لكل رئيس/ عميد تعديلها بما يتوافق مع التقويم الجامعي للجامعة المعنية مع ضرورة العمل على عدم إعادة عدد كبير من الطلبة الى الحرم الجامعي في نفس الوقت والتقيد بإجراءات الصحة والسلامة ومعايير التباعد الجسدي.



كما أكدت الوزارة بأنه لم يتم التطرق نهائيا في الاجتماع لتطبيق خيار ناجح / راسب وأن قرارات مجلس التعليم العالي بهذا الخصوص واضحة حيث أكد المجلس مرارا أن النظر في تطبيق هذا الخيار من عدمه مؤجل إلى أن يحين موعد عقد الامتحانات النهائية، حيث أهابت الوزارة بالطلبة ضرورة تحري دقة المعلومات وصحتها.