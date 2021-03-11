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الخميس، 11-03-2021 08:48 م

ترتيبات جديدة لتمديد عمل المحطات خلال الحظر الليلي

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الوكيل الاخباري - كشف نقيب اصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات عن ترتيبات جديدة سيتم اتخاذها بخصوص تمديد عمل محطات المحروقات خلال فترة الحظر الليلي.
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وقال في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان لقائه اليوم مع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي كان ايجابيا بخصوص مطالب قطاع المحروقات وهناك تفهما لهذه المطالب.

واكد اهمية استمرار عمل محطات المحروقات ووكالات الغاز خلال الحظر الليلي الذي سيبدأ تطبيقه السبت المقبل من الساعة السابعة مساء ولغاية الساعة السادسة صباحا لتلبية طلبات المنشآت التي استثنيت من قرار الحظر الليلي بما فيها المطاعم ومحلات الحلويات والصيدليات والتي ستعمل حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً بخدمة التوصيل فقط وكذلك القطاع الزراعي وقطاع الشحن البري.

 




 

 


 

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