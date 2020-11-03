ترتيب مخيف للأردن بإصابات كورونا عقب نتائج الأمس

الوكيل الإخباري - حل الأردن في المرتبة 19 عالميا بإصابات كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حيث سجل 5877 إصابة جديدة بالفيروس في الفترة من مساء الاحد الى مساء الاثنين.
وكان الأردن البلد العربي الوحيد على قائمة اكثر 20 دولة تسجيلا للإصابات في 24 ساعة ، والدولة الثانية من دول الشرق الأوسط خلف ايران.
وجاء ترتيب الإصابات اليومي للساعات الـ 24 الماضية على النحو التالي :
1. - امريكا٩٣٣٠٠ اصابة
2. - اسبانيا 55019 اصابة
3. - فرنسا 52518 إصابة
4. - الهند 37592 اصابة
5. - ايطاليا 22253 اصابة
6. - كولمبيا 19072 اصابة
7. - المملكة المتحدة 18950 اصابة
8. - سويسرا 18672 اصابة
9. - البرازيل 18601 اصابة
10. - روسيا 18257 اصابة
11. - ألمانيا 16359اصابة
12. - بولندا 15578 اصابة
13. - بلجيكا 11789 اصابة
14. - ايران 8286 إصابة
15. - هولندا 8286 اصابة
16. - اوكرانيا 6754 اصابة
17. - التشيك 6692 اصابة
18. - الارجنتين 6609 إصابة
19. - الأردن 5877 اصابة
20. - المكسيك 4430 اصابة