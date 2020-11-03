ترتيب مخيف للأردن بإصابات كورونا عقب نتائج الأمس

الوكيل الإخباري - حل الأردن في المرتبة 19 عالميا بإصابات كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حيث سجل 5877 إصابة جديدة بالفيروس في الفترة من مساء الاحد الى مساء الاثنين.



وكان الأردن البلد العربي الوحيد على قائمة اكثر 20 دولة تسجيلا للإصابات في 24 ساعة ، والدولة الثانية من دول الشرق الأوسط خلف ايران.

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وجاء ترتيب الإصابات اليومي للساعات الـ 24 الماضية على النحو التالي :



1. - امريكا٩٣٣٠٠ اصابة

2. - اسبانيا 55019 اصابة

3. - فرنسا 52518 إصابة

4. - الهند 37592 اصابة

5. - ايطاليا 22253 اصابة

6. - كولمبيا 19072 اصابة

7. - المملكة المتحدة 18950 اصابة

8. - سويسرا 18672 اصابة

9. - البرازيل 18601 اصابة

10. - روسيا 18257 اصابة

11. - ألمانيا 16359اصابة

12. - بولندا 15578 اصابة

13. - بلجيكا 11789 اصابة

14. - ايران 8286 إصابة

15. - هولندا 8286 اصابة

16. - اوكرانيا 6754 اصابة

17. - التشيك 6692 اصابة

18. - الارجنتين 6609 إصابة

19. - الأردن 5877 اصابة

20. - المكسيك 4430 اصابة



