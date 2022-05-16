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الإثنين، 16-05-2022 11:14 ص

ترجيح إعلان أسماء المقبولين للحج نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري - رجح مصدر مُطلع أن يُعلن رسمياً عن أسماء المقبولين لأداء موسم الحج لهذا العام مع نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل. 

وقال المصدر لـ " الوكيل الإخباري" إن الإعلان سيكون بعد عودة بعثة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، التي غادرت الأسبوع الماضي إلى الأراضي السعودية لحجز الغرف ومواقع اقامة الحجاج الأردنيين. 

وأشار إلى أن الإعلان عن الأسماء سيكون بعد تدقيق القوائم بشكل نهاية ونشرها عبر موقع وزارة الأوقاف.

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وبلغت حصة الأردن من الحج لهذا العام 3600 حاج، وهو عدد أقل بنسبة 45% مقارنة مع عام 2019.

وبلغ عدد المسجلين في لتأدية الحج حوالي 20 ألف مُسجل على منصة التسجيل.

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