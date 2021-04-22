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الخميس، 22-04-2021 08:25 ص

ترجيح إعلان إجراءات جديدة لحسر الوباء اليوم

هواري
وزير الصحة الدكتور فراس الهواري


الوكيل الإخباري - علم "الوكيل الإخباري " أن وزير الصحة الدكتور ، فراس الهواري يعتزم قيامه بجولة في مستشفى الأمير حمزة ، صباح اليوم الخميس ، للإطلاع على واقع الخدمات المقدّمة للمرضى في المستشفى .

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ورجّح مصدر ، أن يقوم الهواري ، بالإعلان عن إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا ، لمنع انتشاره في المملكة.

 

" الهواري قد يُعلن عن تطورات الوضع الوبائي في المملكة، ومدى أهمية الإجراءات التقييدية من كبح جماح الوباء" ،وفق المصدر .

 

ولفت المصدر ، أن زيارة الهواري ، والإعلان عن الإجراءات الحكومية ، لم يتم حسمها ، واكتفى بالقول " قد يزور الوزير المستشفى ، بحسب جدوله اليومي" .

 




 

 


 

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