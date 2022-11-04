الجمعة 04-11-2022
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الجمعة، 04-11-2022 06:36 م

ترجيح إعلان برنامج تكميلية التوجيهي في هذا الموعد

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 الوكيل الاخباري - رجح مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة، أن تعلن الوزارة عن برنامج الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) وموعد انعقاده الاحد المقبل. 

وتوقع كنانه في تصريحات صحفية، بدء اولى جلسات الامتحان بين الـ26 والـ28 من كانون الاول (ديسمبر) المقبل، مشيرا الى ان الوزارة، ستفعل الرابط الالكتروني الذي يتيح للطلبة الاطلاع على ارقام جلوسهم خلال أسبوعين.

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