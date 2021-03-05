ترجيح الإعلان عن حكومة الخصاونة الجديدة خلال يومين

الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون خلال الأيام القادمة ، التعديل الوزاري ، الذي سيجريه رئيس الوزراء ، بشر الخصاونة ، بعد أن قام وزراء حكومته بتقديم استقالاتهم ، تمهيدا لإجراء " التعديل المنتظر".
وبات من المتوقّع ان يتم التعديل على عدد من الحقائب الوزارية ، عدا عن وزارتي الداخلية والعدل ، حيث التكهنات بأن يطال التعديل عددا من الحقائب الوزارية ، ودخول نخب سياسية من العيار الثقيل إلى الحكومة .
عدد من الوزراء السابقين شغلوا الشارع الأردني ، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأسمائهم ،كما لم تتضح بعد ملامح التعديل ، إلا أن الخصاونة بدأ بإجراء اتصالاته ، ، ليتم الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد ، الذين سيتواجدون في" الرابع" ،
حيث مكان تواجد رئاسة الوزراء .
"الوكيل الإخباري" حصل على عدد من أسماء ثقيلة قد تتواجد في الحكومة الجديدة ، إلا أن البوصلة الحكومية ما زالت تتأرجح ولم تحسم الأسماء حتى اللحظة .
العد التنازلي بدأ للإفراج عن الأسماء الجديدة في حكومة بشر الخصاونة ، حيث ترجيح إعلانها خلال اليومين القادمين ، وفق مصدر حكومي مطلع .
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