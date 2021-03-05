الجمعة 05-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة تجدد رسالتها إلى الأردنيين بسبب كورونا

البلقاء .. انخفاض عدد إصابات كورونا يومي الخميس والجمعة

المملكة تسجل 29 وفاة و4584 إصابة بكورونا اليوم

عامل وطن يوجه رسالة للأردنيين بعد مشاهد أثارت استياءه - فيديو

الأردنيون ما زالوا يتداولون ..حظر شامل السبت

19 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

الأردن يدين استهداف الحوثيين للسعودية

مأدبا: ازدياد عدد مراجعي مستشفى النديم

ترجيح الإعلان عن حكومة الخصاونة الجديدة خلال يومين

توقيف عريس أسبوعا في الأغوار الشمالية

الجمعة، 05-03-2021 03:02 م

ترقب شعبي وأسماء تشعل مواقع التواصل

ترجيح الإعلان عن حكومة الخصاونة الجديدة خلال يومين

2202122144118971206458
رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون خلال الأيام القادمة ، التعديل الوزاري ، الذي سيجريه رئيس الوزراء ، بشر الخصاونة ، بعد أن قام وزراء حكومته بتقديم استقالاتهم ، تمهيدا لإجراء " التعديل المنتظر".

اضافة اعلان
 

وبات من المتوقّع ان يتم التعديل على عدد من الحقائب الوزارية ، عدا عن وزارتي الداخلية والعدل ، حيث التكهنات بأن يطال التعديل عددا من الحقائب الوزارية ، ودخول نخب سياسية من العيار الثقيل إلى الحكومة .

 

عدد من الوزراء السابقين شغلوا الشارع الأردني ، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأسمائهم ،كما لم تتضح بعد ملامح التعديل ، إلا أن الخصاونة بدأ بإجراء اتصالاته ،  ، ليتم الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد ، الذين سيتواجدون في" الرابع" ،
 حيث مكان تواجد رئاسة الوزراء .

 

"الوكيل الإخباري" حصل على عدد من أسماء ثقيلة قد تتواجد في الحكومة الجديدة ، إلا أن البوصلة الحكومية ما زالت تتأرجح ولم تحسم الأسماء حتى اللحظة .

 

العد التنازلي بدأ للإفراج عن الأسماء الجديدة في حكومة بشر الخصاونة ، حيث ترجيح إعلانها خلال اليومين القادمين ، وفق مصدر حكومي مطلع .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الصحة

الصحة تجدد رسالتها إلى الأردنيين بسبب كورونا

120212118217209810104

عامل وطن يوجه رسالة للأردنيين بعد مشاهد أثارت استياءه - فيديو

11202024154843936202619

الأردنيون ما زالوا يتداولون ..حظر شامل السبت

وزاره الخارجيه وشؤون المغتربين

الأردن يدين استهداف الحوثيين للسعودية

1614949142115

مأدبا: ازدياد عدد مراجعي مستشفى النديم

main_image5ea0bc608dc06

توقيف عريس أسبوعا في الأغوار الشمالية

أخبار متعلقة
ssss

اسرار و كواليس حول التعديل الوزاري القادم

ثيم-موقع (1)

الأردنيون يحيون الذكرى الـ 65 لتعريب قيادة الجيش العربي اليوم

1020181614177810978690

إرادة ملكية سامية بقبول استقالة المبيضين والتلهوني

5c5bd4bf0c114b770600c484e0b699af

بدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك

220211822412941070518

قرارات صارمة تداولها الأردنيون بالرغم من عدم حسمها رسميا

1202114133858446548318

التربية تعلن قرارا بشأن طلبة المدارس خلال أيام