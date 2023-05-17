ترجيح بدء استئناف نقل النفط العراقي للأردن مطلع الأسبوع القادم

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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قالت مصادر رسمية مطلعة، إنه من الُمتوقع بدء استئناف نقل النفط العراقي للأردن مطلع الأسبوع القادم.وبيّنت المصادر لـ " الوكيل الإخباري" أن الترتيبات الآن تجري بشأن الناقلات والبيانات الخاصة باسطول النقل للشاحنات الأردنية والعراقية، موضحة أنه سيتم قريباً الانتهاء من ترتيب هذه الجزئية وبدء التوريد.وأشارت المصادر إلى أن نقل النفط من كركوك إلى مصفاة البترول في الزرقاء عبر الصهاريج جاء بموجب تجديد اتفاق مع العراق يقضي بنقل 10 آلاف برميل يوماً للأردن وبسعر يقل بمعدل 16 دولاراً عن السعر العالمي.ووفقاً لبيانات دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين من العام الحالي، ما يقارب 486 مليون دينار، نسبة ارتفاع بلغت 1.4%.