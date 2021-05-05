ترجيح تعديل ساعات الحظر الليلي بالاردن خلال 10 أيام

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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انخفضت نسبة نتائج فحوصات الكشف عن فيروس كورونا الإيجابية، الأربعاء، إلى 6.8%، وهو الرقم 1220، من عدد الفحوصات الإجمالي، 17,877.واكدت وزارة الصحة على ان مؤشر نسبة الايجابية في الفحوصات مهم جدا وتسعى الحكومة لخفضه حتى يصل الى 5% وهي النسبة التي سيتم الغاء جميع اشكال حظر التجول عند الوصول اليها .بدوره أوضح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتـور بسام حجاوي، أن الإجراءات الحكومية القادمة ، التي تعتزم الحكومة إعلانها بتاريخ 15/5 ، ستكون وفق المنحنى الوبائي ، وتطوراته .وأشار حجاوي الأربعاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن سرعة انتشار السلالة الهندية المتحوّرة محليا، قد يساهم في إعادة النظر في الكثير من الأمور ، في حال عدم الإقبال على تلقي اللقاح ، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.وبشأن تعديل ساعات الحظر الجزئي الليلي ، التي باتت مطلبا شعبيا ، فقد عبّر عن تفاؤله حيال ذلك خلال الـ(10) أيام القادمة ، بما يخدم الصحة العامة والاقتصاد ، وزاد " الأمر يتطلب تطعيم قدر كافٍ من المواطنين ، وتعديل ساعات الحظر الجزئي وارد بما أن هنالك مسؤولية من الجميع بتنفيذ أوامر الدفاع خاصة بما يتعلق بالابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات " .