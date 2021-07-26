الإثنين 26-07-2021
الوكيل الاخباري

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

السياحة : 22 الف سائح زاروا مأدبا منذ بداية العام

وزير الداخلية يوعز بمتابعة البرك المائية

الأشغال الشاقة لموظفين حكوميين بقضايا فساد

ترجيح صدور التقرير النهائي لوفاتي الجاردنز الأربعاء

الأمانة تنفي لـ الوكيل ما يتم تداوله حول تقديمها الشوكولاته والماء لراكبي الباص السريع

الأزمات يدعو الأردنيين للإسراع بأخذ المطعوم تبعاً لسلالات جديدة خطرة

على طاولة استثنائية.. مجلس الأمة يناقش 11 قانوناً اعتباراً من الأحد المقبل

قرار من الهواري بتعيين العدوان مديرا للتأمين الصحي

مجلس محافظة إربد ينتقد سحب صلاحياته بطرح عطاءات فتح وتعبيد الطرق

الإثنين، 26-07-2021 02:46 م

مدير الطب الشرعي لـ"الوكيل الإخباري"

ترجيح صدور التقرير النهائي لوفاتي الجاردنز الأربعاء

7202125124544217342018
مستشفى الجاردنز


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - رجّح مدير المركز الوطني للطب الشرعي،  الدكتور حسن الهواري، أن التقرير النهائي لوفاتي الجاردنز ، سيصدر الأربعاء القادم .

اضافة اعلان

 

وأشار الهواري ، الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" ، أن التقرير اعتمد على فحوصات الأنسجة للشخصين اللذين قضيا في حادثة الجاردنز ، بعد انقطاع في التيار الكهربائي داخل مستشفى الجاردنز .

 

ولفت أن الفحص يتطلب وقتا للكشف عن النتائج المخبرية النهائية.

 

وكان مدير مستشفى الجاردنز فايز أبو حميدان، أكد في وقت سابق للإعلامي محمد الوكيل عبر "برنامج الوكيل " ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"  أن ما حدث في المستشفى ، من انقطاع التيار الكهربائي ، اقتصر على الإنارة فحسب (أنقر هنا ).


وأوضح أبو حميدان ، أن كافة الأجهزة الطبية ، كانت " عاملة" ولم تتعرض لانقطاع في التيار الكهربائي، وتابع " غالبية الحالات في قسم العناية الحثيثة وضعهم حرج نتيجة لأعمارهم وأمراض مزمنة أخرى ، عدا عن إصابتهم بكورونا"  .

 

ومن جهته أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ، الناطق باسم الحكومة صخر دودين ، أن الحكومة تنتظر نتائج التحقيق في الحادثة .

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
معلم

وزير التربية يهنىء معلمة بفوزها بجائزة الموظف المثالي

زو

وزير الداخلية يوعز بمتابعة البرك المائية

مطرقه

الأشغال الشاقة لموظفين حكوميين بقضايا فساد

كورونا 4

دراسة بريطانية حول التسلسل الجيني لكورونا تتوصل لنتائج مخيبة للآمال

9493285057

الأمانة تنفي لـ الوكيل ما يتم تداوله حول تقديمها الشوكولاته والماء لراكبي الباص السريع

AIX-LOGO

انطلاقة ناجحة لأول نقطة تبادل الإنترنت في الأردن (AqabaIX)

أخبار متعلقة
الهواري

وزير الصحة يكشف نتائج التحقيقات الأولية لوفيات مستشفى الجاردنز

139064 (2)

120 مليون دينار لتطوير مطار ماركا

ترقب

أسابيع مصيرية حاسمة بعد إجراءات الحكومة الأخيرة

الخصاونة

تعديل مرتقب على حكومة الخصاونة

72021112350750936390

دودين يؤكد أهمية توفير المعلومات والحقائق لدحض الإشاعات

6202130131136427080732

بلاغ رسمي قريبا حول 'عطلة العيد'