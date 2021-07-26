ترجيح صدور التقرير النهائي لوفاتي الجاردنز الأربعاء

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - رجّح مدير المركز الوطني للطب الشرعي، الدكتور حسن الهواري، أن التقرير النهائي لوفاتي الجاردنز ، سيصدر الأربعاء القادم .

اضافة اعلان

وأشار الهواري ، الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" ، أن التقرير اعتمد على فحوصات الأنسجة للشخصين اللذين قضيا في حادثة الجاردنز ، بعد انقطاع في التيار الكهربائي داخل مستشفى الجاردنز .

ولفت أن الفحص يتطلب وقتا للكشف عن النتائج المخبرية النهائية.

وكان مدير مستشفى الجاردنز فايز أبو حميدان، أكد في وقت سابق للإعلامي محمد الوكيل عبر "برنامج الوكيل " ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" أن ما حدث في المستشفى ، من انقطاع التيار الكهربائي ، اقتصر على الإنارة فحسب (أنقر هنا ).



وأوضح أبو حميدان ، أن كافة الأجهزة الطبية ، كانت " عاملة" ولم تتعرض لانقطاع في التيار الكهربائي، وتابع " غالبية الحالات في قسم العناية الحثيثة وضعهم حرج نتيجة لأعمارهم وأمراض مزمنة أخرى ، عدا عن إصابتهم بكورونا" .

ومن جهته أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ، الناطق باسم الحكومة صخر دودين ، أن الحكومة تنتظر نتائج التحقيق في الحادثة .