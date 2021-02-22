ترجيح عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن قرارات مصيرية

الوكيل الإخباري - رجّح مصدر حكومي ، أن تقوم الحكومة بعقد مؤتمر صحفي
، خلال اليومين القادمين، للإعلان عن قرارات حاسمة ، جرّاء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ، في الفترة الماضية.
وأوضح المصدر ، الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" أنه لا يوجد قرار في هذا الشأن حتى اللحظة ، لافتا أن التشاورات بشأن الحظر الشامل يوم الجمعة ، وساعات الحظر الجزئي ما زالت قيد الدراسة .
وفي ردّ على سؤال حول اليوم الذي سيتم عقد المؤتمر الصحفي من خلاله، أجاب " لا يوجد قرار بذلك ، واكتفى بالرد " من الممكن عقد مؤتمر صحفي للحكومة خلال يومين ".
وكان أردنيون قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنباء عن قرارات حاسمة ، حيث باتت مثار جدل خلال الساعات الماضية .
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