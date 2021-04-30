الجمعة 30-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الملازم المجالي يلهب مواقع التواصل الاجتماعي بالاردن

الامير علي ينعى عمه : عندما فقدت والدي كنت انت السند

فيديو صادم من اربد

الضمان: خطة متكاملة تشمل كافة أنحاء المملكة

إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

الصحة : لا يوجد دولة بالعالم بمأمن من أن يدخلها سلالة كورونا الهندية

الصحة : جميع المؤشرات تدل على أن الوضع الوبائي بالأردن جيد

انخفاض اسعار الذهب عالميا

ترجيح عودة الطلبة إلى المدارس بهذا الموعد

الكشف عن سبب التواجد الامني بمنطقة الجويدة

الجمعة، 30-04-2021 08:35 م

ترجيح عودة الطلبة إلى المدارس بهذا الموعد

4202127223133289881986


الوكيل الاخباري - قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة أن اللقاحات بشكل عام وجدت منذ عشرات السنين، وغالبية شعوب العالم تلقت هذا اللقاحات لتقوية الجهاز المناعي ضد (الكزاز، الجمرة الخبيثة، الكوليرا، الطاعون، التيفوئيد، السل، والحصبة وشلل الاطفال) وغيرها وقد أثبتت فعاليتها، ولم تشكل خطورة على حياة البشر بل على العكس كانت السبيل إلى الوقاية من الفيروسات والأمراض.
اضافة اعلان

وقال: "بصفتي طبيباً قبل أن أكون أكاديمياً أجد أن اللقاحات التي صنعت ضد فيروس كوفيد- 19 جميعها فعالة، وتسهم في الحد من انتشار الوباء، وعلى جميع المواطنين التوجه لأخذ الجرعات دون تردد؛ لأنها ببساطة وسيلتنا الآنيّة للعودة إلى حياتنا السابقة، وهي آمنة أيضاً من الناحية العلمية".

ورجح عودة التعليم الوجاهي خلال هذا العام إذا ما سمحت المؤشرات الوبائية بذلك .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image608c4bcc532e6

الملازم المجالي يلهب مواقع التواصل الاجتماعي بالاردن

main_image608c49edc437b

الامير علي ينعى عمه : عندما فقدت والدي كنت انت السند

main_image608c4407b4ba6

فيديو صادم من اربد

4202125165348115805996

الضمان: خطة متكاملة تشمل كافة أنحاء المملكة

4202129174959881806203

إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

4202126164924522472206

الصحة : لا يوجد دولة بالعالم بمأمن من أن يدخلها سلالة كورونا الهندية

أخبار متعلقة
1

حماية البيئة تدعو للمحافظة على الثروة الحرجية

main_image5fd8cc330f6f0

آلية عقد الامتحانات النهائية في الجامعات والكليات الأردنية

1619359683925

وزير التنمية الاجتماعية يدشن مشروع رمضان الأمل

4202116154141897050046

الجيش يقبض على متسلل من سوريا

4202118235949939800538

تربية المزار الجنوبي تحتفل بمئوية الدولة ويوم العلم

1

توزيع مساعدات على 660 أسرة سورية في عجلون