ترجيح عودة الطلبة إلى المدارس بهذا الموعد

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة أن اللقاحات بشكل عام وجدت منذ عشرات السنين، وغالبية شعوب العالم تلقت هذا اللقاحات لتقوية الجهاز المناعي ضد (الكزاز، الجمرة الخبيثة، الكوليرا، الطاعون، التيفوئيد، السل، والحصبة وشلل الاطفال) وغيرها وقد أثبتت فعاليتها، ولم تشكل خطورة على حياة البشر بل على العكس كانت السبيل إلى الوقاية من الفيروسات والأمراض.وقال: "بصفتي طبيباً قبل أن أكون أكاديمياً أجد أن اللقاحات التي صنعت ضد فيروس كوفيد- 19 جميعها فعالة، وتسهم في الحد من انتشار الوباء، وعلى جميع المواطنين التوجه لأخذ الجرعات دون تردد؛ لأنها ببساطة وسيلتنا الآنيّة للعودة إلى حياتنا السابقة، وهي آمنة أيضاً من الناحية العلمية".ورجح عودة التعليم الوجاهي خلال هذا العام إذا ما سمحت المؤشرات الوبائية بذلك .