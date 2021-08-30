الإثنين 30-08-2021
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الإثنين، 30-08-2021 05:51 م

ترحيب بتشكيل لجنة أردنية ليبية لحل ملف ديون المستشفيات

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الوكيل الاخباري - رحبت جمعية المستشفيات الخاصة بالاتفاق الأردني الليبي على تشكيل لجنة وزارية مشتركة من الجانبين للوصول إلى حل ملف الديون المستحقة للمستشفيات الخاصة الأردنية على الحكومة الليبية، ووضع إطار زمني للسداد.

وقالت الجمعية في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد لقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة يعد خطوة إيجابية، والتي انتظرتها المستشفيات الخاصة طويلاً.

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