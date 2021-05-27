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الخميس، 27-05-2021 01:36 م

ترحيب بخطة الحكومة لفتح القطاعات

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الوكيل الاخباري -  رحب ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي، بخطة الحكومة المتعلقة بفتح القطاعات والانشطة اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، واصفا اياها بالمهمة وبخاصة لقطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات.
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وقال في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الخطة الحكومية تتزامن مع فترات مهمة لمواسم التسوق، وبخاصة فصل الصيف وعيد الأضحى المبارك وعودة المدارس للتعليم الوجاهي، ما ينعكس على نشاط قطاع الألبسة والأحذية وتعويض جزء من الأضرار التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

 




 

 


 

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