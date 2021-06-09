ترحيب بقرار وزارة الزراعة بفتح باب استيراد الدجاج



الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

رحبت جمعية حماية المستهلك بقرار وزارة الزراعة السماح باستيراد الدجاج لتلبية احتياجات السوق من هذه المادة الضرورية بعد ارتفاع اسعاره بشكل مبالغ فيه وخلق حالة من التوازن السعري ما بين المحلي والمستورد وكسر حالة الاحتكار التي يمارسها بعض التجار، على أن تكون الكميات المسموح باستيرادها كافية وأن تباع بأسعار عادلة لأطراف العملية التبادلية وكذلك عدم حصر استيرادها لفئة قليلة من التجار.واستغرب رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، قرار وزارة الصناعة والتجارة القاضي بإلغاء السقوف السعرية لمادة الدجاج بالرغم من حالة الفوضى التي شهدتها اسعار بيعها في الفترة الاخيرة، ذلك أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار بيع الدجاج تجاوزت أسعار البيع المحددة وفقا للسقوف السعرية المعلنة من قبل الوزارة وبالتالي كان من الأولى أن يتم الاستمرار بالعمل بالسقوف السعرية لا أن يتم إلغاؤها.